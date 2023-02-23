Лукашенко рассказал, когда Си Цзиньпин выступит с заявлением по Украине Лукашенко: Си Цзиньпин 23 или 24 февраля выступит с заявлением по Украине

Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

Лидер Китая Си Цзиньпин 23 или 24 февраля выступит с речью о конфликте на Украине, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ — информационному агентству «Синьхуа» и медиакорпорации Китая. Он подчеркнул, что это будет необычным шагом для китайской политики, поскольку «китайцы всегда аккуратные и осторожные», и добавил, что КНР «никогда не лезет, куда не надо», передает БелТА.

Китай стал глобальной страной со своей глобальной политикой. Я знаю, сегодня-завтра Си Цзиньпин выступит с заявлением или речью по поводу конфликта на Украине, — заявил Лукашенко.

Ранее военный эксперт Сун Чжунпин заявил, что Украина хочет изменить ход конфликта и для этого старается подвигнуть своих союзников из НАТО напрямую начать воевать с Россией. Он также отметил, что Вашингтон не позволит использовать себя подобным образом, однако продолжит оказывать помощь Киеву и пытаться подорвать положение Москвы.

Ранее в МИД Китая заявили, что Соединенные Штаты Америки являются главным инициатором конфликта на Украине, Вашингтон должен прекратить поставлять туда оружие и «наживаться на войне», если действительно заботится об украинском народе, указали в ведомстве.