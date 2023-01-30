Китай обвинил Украину в попытке столкнуть Россию и НАТО Global Times: Украина пытается напрямую столкнуть НАТО с Россией

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Украина хочет изменить ход конфликта и для этого старается сподвигнуть своих союзников из НАТО напрямую начать воевать с Россией. Такое мнение китайскому изданию Global Times высказал военный эксперт Сун Чжунпин. Он также отметил, что Вашингтон не позволит использоваться себя подобным образом, однако продолжит оказываться помощь Киеву и пытаться подорвать положение Москвы.

Киев будет постоянно прилагать усилия, чтобы подтолкнуть своих союзников из НАТО к прямым боевым действиям с российскими войсками на Украине, поскольку это, вероятно, единственный способ для Киева переломить нынешнюю ситуацию, — сказал эксперт.

Говоря о планах поставок танков и иного вооружения Украине, Сун Чжунпин предположил, что РФ не станет «ждать и смотреть, как украинские войска вооружаются натовским оружием», однако если Североатлантический альянс решит непосредственно вмешаться, ситуация с высокой долей вероятности приведет к началу третьей мировой войны.

Ранее старший редактор журнала American Conservative Род Дреер предположил, что планы украинского президента Владимира Зеленского по захвату Крыма невыполнимы, такими действиями он может спровоцировать третью мировую войну. Он добавил, что именно Соединенные Штаты нарушили красные линии, объявив о намерении принять Украину в НАТО в 2008 году. По мнению журналиста, руководство Украины сигнализирует о нехватке солдат, поэтому не исключено, что Вашингтон решится на отправку американского контингента для помощи ВСУ.