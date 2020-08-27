Шушкевич предложил изменить в Белоруссии статус русского языка

https://static.news.ru/photo/6f03154c-e8cf-11ea-8248-fa163e074e61_660.jpg Станислав Шушкевич Фото: twitter.com/charter_97

Первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что в стране должен остаться только один государственный язык. По его словам, это должен быть белорусский язык, а русский надлежит лишить данного статуса.

Своё мнение 85-летний политик высказал в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм».

У нас нет никакого противостояния с русскими. У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами. И, в общем-то, что выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру, — отметил Шушкевич.

Станислав Шушкевич, который в 1991–1994 годах занимал пост председателя Верховного совета Белоруссии, добавил, что угрозы над русским языком нет, но белорусский может быть государственным языком, «потому что у него нет больше родины».

В Белоруссии русский язык стал вторым государственным после принятых в 1995 году поправок в конституцию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оппозиция лоббирует «ползучий запрет русского языка» в стране. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, никогда в Белоруссии не было никаких фактов оскорбления родного языка. Он напомнил, что белорусский и русский язык являются государственными.