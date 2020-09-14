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Светлана Тихановская
Страны СНГ

Шесть шагов Тихановской: изменить Белоруссию или изменить Белоруссии

Почему ставка оппозиции на Запад обречена на провал
16:20, 15 сентября 2020
Фото: Attila Husejnow/Global Look Press

На фоне долгожданных, но не слишком продуктивных переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко, состоявшихся 14 сентября, белорусская оппозиция продолжает давление на переизбранного президента республики. Авторитетное американское издание The Washington Post опубликовало колонку Светланы Тихановской, которая, по неофициальным данным, победила на прошедших в РБ 9 августа выборах. По её мнению, падение лукашенковского режима — вопрос времени и для победы оппозиции необходимо соблюдать шесть правил.

Нынешнее протестное движение в Белоруссии — беспрецедентное, и чем упорнее Лукашенко держится за власть, тем труднее ему её сохранить, отмечает Тихановская в своей колонке для WP. При этом, напомнила она, демонстранты, как и прежде, придерживаются тактики мирного процесса и не намерены прибегать к насилию — даже несмотря на непропорциональные ответные действия местных силовиков.

Многие спрашивают, достаточно ли этого. Я считаю, что да. Мы как нация прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего как лидера этой страны, и его уход из власти — лишь вопрос времени, — считает Тихановская.

Для того чтобы действующий президент покинул пост, его бывшая соперница предлагает шесть шагов. Во-первых, это продолжение массовых демонстраций. Хотя государственная пропаганда и говорит о сокращении масштабов выступлений, на деле они лишь нарастают, уверена Тихановская. Ситуацию для режима усугубляет и тот факт, что к антиправительственным акциям присоединяются государственные предприятия и институты. Впрочем, Лукашенко в своём развёрнутом интервью российским СМИ пытался преуменьшить размах забастовок.

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Во-вторых, предлагает Тихановская, необходимо бойкотировать госаппарат во всех его проявлениях: от взаимодействия с подконтрольными правительству банками до закупок продукции, производимой государственными предприятиями.

Третье важное условие — продолжение распространения информации о ходе протестов. Эта опция существенно затруднена действиями властей по ограничению доступа к Интернету. Однако уже больше месяца протестующим удаётся транслировать на весь мир данные как о численности выступлений, так и о действиях белорусского руководства по их подавлению.

В-четвёртых, удар по системе наносит и то, что проправительственные профсоюзы и государственные молодёжные организации быстро теряют членов, переходящих на сторону оппозиции. Спустя пару недель после выборов Лукашенко попытался было регулярно собирать митинги своих сторонников. Устойчивого развития эта тенденция не получила: инициатива на улицах по-прежнему у противников президента.

Пятый шаг — создание доказательной базы о преступлениях и злоупотреблениях силой со стороны режима и привлечение международных организаций к расследованию этих фактов. На прошлой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) уже приняла решение о создании специального следственного органа, чья деятельность будет направлена на изучение случаев нарушения прав человека в Белоруссии.

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И, наконец, вытекающие из этого меры — продолжение расширения взаимодействия с международным сообществом и лоббирование интересов оппозиции в зарубежных столицах.

Вопреки утверждениям государственной пропаганды время на нашей стороне. Этот режим — гигант на глиняных ногах. То, что казалось вечным, исчезнет в мгновение ока. <...> Мы уже выиграли, — заключает Тихановская.

Позиция экс-кандидата, в особенности относительно расширения международного участия в разрешении белорусского кризиса, вполне соответствует мейнстримовым точкам зрения, бытующим на Западе. Политолог Рыгор Астапеня из британского аналитического центра Chatham House также уверен, что именно мировое сообщество может оказать ключевое влияние на укрепление оппозиции и ослабление действующей власти. В списке его рекомендаций для западных держав: непризнание Лукашенко президентом, наращивание присутствия в республике международных организаций, предоставление финансовых траншей, введение избирательных политических и экономических санкций, поддержка неправительственных организаций в расследовании пыток и оказание помощи известным жертвам режима.

Впрочем, часть предлагаемых и Тихановской, и Астапеней мер так или иначе уже реализованы. Но, как показывает практика, это ведёт лишь к ожесточению белорусского режима: Лукашенко неоднократно давал понять, что добровольно с властью не расстанется. Жить под санкциями ему не привыкать, поэтому, несмотря на надежды на давление Запада, судьба белорусской демократии, вероятно, будет решена в Москве, которая по-прежнему не торопится вносить ясность в отношения с соседней республикой. Показательными в этом плане стали и недавние четырёхчасовые переговоры Путина с Лукашенко, в результате которых, вопреки ожиданиям, не были подписаны какие-либо серьёзные соглашения.

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