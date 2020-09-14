Шесть шагов Тихановской: изменить Белоруссию или изменить Белоруссии

На фоне долгожданных, но не слишком продуктивных переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко, состоявшихся 14 сентября, белорусская оппозиция продолжает давление на переизбранного президента республики. Авторитетное американское издание The Washington Post опубликовало колонку Светланы Тихановской, которая, по неофициальным данным, победила на прошедших в РБ 9 августа выборах. По её мнению, падение лукашенковского режима — вопрос времени и для победы оппозиции необходимо соблюдать шесть правил.

Нынешнее протестное движение в Белоруссии — беспрецедентное, и чем упорнее Лукашенко держится за власть, тем труднее ему её сохранить, отмечает Тихановская в своей колонке для WP. При этом, напомнила она, демонстранты, как и прежде, придерживаются тактики мирного процесса и не намерены прибегать к насилию — даже несмотря на непропорциональные ответные действия местных силовиков.

Многие спрашивают, достаточно ли этого. Я считаю, что да. Мы как нация прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего как лидера этой страны, и его уход из власти — лишь вопрос времени, — считает Тихановская.

Для того чтобы действующий президент покинул пост, его бывшая соперница предлагает шесть шагов. Во-первых, это продолжение массовых демонстраций. Хотя государственная пропаганда и говорит о сокращении масштабов выступлений, на деле они лишь нарастают, уверена Тихановская. Ситуацию для режима усугубляет и тот факт, что к антиправительственным акциям присоединяются государственные предприятия и институты. Впрочем, Лукашенко в своём развёрнутом интервью российским СМИ пытался преуменьшить размах забастовок.

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Во-вторых, предлагает Тихановская, необходимо бойкотировать госаппарат во всех его проявлениях: от взаимодействия с подконтрольными правительству банками до закупок продукции, производимой государственными предприятиями.

Третье важное условие — продолжение распространения информации о ходе протестов. Эта опция существенно затруднена действиями властей по ограничению доступа к Интернету. Однако уже больше месяца протестующим удаётся транслировать на весь мир данные как о численности выступлений, так и о действиях белорусского руководства по их подавлению.

В-четвёртых, удар по системе наносит и то, что проправительственные профсоюзы и государственные молодёжные организации быстро теряют членов, переходящих на сторону оппозиции. Спустя пару недель после выборов Лукашенко попытался было регулярно собирать митинги своих сторонников. Устойчивого развития эта тенденция не получила: инициатива на улицах по-прежнему у противников президента.

Пятый шаг — создание доказательной базы о преступлениях и злоупотреблениях силой со стороны режима и привлечение международных организаций к расследованию этих фактов. На прошлой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) уже приняла решение о создании специального следственного органа, чья деятельность будет направлена на изучение случаев нарушения прав человека в Белоруссии.

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И, наконец, вытекающие из этого меры — продолжение расширения взаимодействия с международным сообществом и лоббирование интересов оппозиции в зарубежных столицах.

Вопреки утверждениям государственной пропаганды время на нашей стороне. Этот режим — гигант на глиняных ногах. То, что казалось вечным, исчезнет в мгновение ока. <...> Мы уже выиграли, — заключает Тихановская.

Позиция экс-кандидата, в особенности относительно расширения международного участия в разрешении белорусского кризиса, вполне соответствует мейнстримовым точкам зрения, бытующим на Западе. Политолог Рыгор Астапеня из британского аналитического центра Chatham House также уверен , что именно мировое сообщество может оказать ключевое влияние на укрепление оппозиции и ослабление действующей власти. В списке его рекомендаций для западных держав: непризнание Лукашенко президентом, наращивание присутствия в республике международных организаций, предоставление финансовых траншей, введение избирательных политических и экономических санкций, поддержка неправительственных организаций в расследовании пыток и оказание помощи известным жертвам режима.

Впрочем, часть предлагаемых и Тихановской, и Астапеней мер так или иначе уже реализованы. Но, как показывает практика, это ведёт лишь к ожесточению белорусского режима: Лукашенко неоднократно давал понять, что добровольно с властью не расстанется. Жить под санкциями ему не привыкать, поэтому, несмотря на надежды на давление Запада, судьба белорусской демократии, вероятно, будет решена в Москве, которая по-прежнему не торопится вносить ясность в отношения с соседней республикой. Показательными в этом плане стали и недавние четырёхчасовые переговоры Путина с Лукашенко, в результате которых, вопреки ожиданиям, не были подписаны какие-либо серьёзные соглашения.