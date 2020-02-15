https://static.news.ru/photo/05a350b2-5031-11ea-8d01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члена комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Украина не имеет права организовывать выборы на территориях других государств.

Сенатор прокомментировал желание украинского президента Владимира Зеленского провести осенние выборы «на всей территории страны, включая Крым».

Ни одна страна в мире не должна определять порядок проведения [выборов] в других странах. А Крым - другая страна, и Зеленскому надо к этому привыкать, - цитирует Косачева ТАСС.

Сенатор назвал «фантомными» идеи проводить украинские выборы в Крыму и в Донбассе.

Как писал NEWS.ru, на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский пожелал в 2020 году провести местные выборы в Крыму, который с 2014 года входит в состав России, но признаётся частью Украины большинством стран.