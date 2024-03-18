Санду отказалась назначить главу Гагаузии членом правительства Санду отказалась подписать указ о назначении Гуцул членом правительства Молдавии

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Майя Санду

Молдавский лидер Майя Санду не подписала указ о назначении главы Гагаузии Евгении Гуцул членом правительства страны. По ее словам, которые приводит Telegram-канал «Sputnik Молдова», «работающей на криминальную группировку» Гуцул нет места в правительстве. Также президент обвинила Гуцул в заявлениях против собственного государства.

Человеку, работающему на криминальную группировку, а не на жителей Молдовы и Гагаузской автономии, нечего искать в правительстве страны, — заявила Санду.

Ранее Гуцул отметила, что сейчас нет предпосылок для начала процесса выхода автономии из состава Молдавии, он может начаться только в случае утраты независимости страны. Она также подчеркнула, что все разногласия с Кишиневом носят искусственный характер и находятся «в политической плоскости». По словам Гуцул, противоречия с Кишиневом будут разрешены, когда во власть придут новые и ответственные политики, обладающие государственным мышлением, которые урегулируют разногласия дипломатическим путем.

До этого президент России Владимир Путин провел встречу с главой Гагаузии. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер встретился с Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.