Саакашвили в Грузии пообещали наилучшее тюремное питание

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что экс-президент Михаил Саакашвили в случае возвращения на родину станет получать в тюрьме «наилучшее питание».
По её словам, политика задержат ещё на границе, а затем он окажется за решёткой. Сегодня в Грузии тюрьмы соответствуют лучшим международным стандартам,
У Саакашвили будет наилучшее питание. В ноябре запретили готовить замороженное мясо, мы кормим заключённых свежим мясом и сезонными фруктами, — пояснила министр.
Она считает Саакашвили «легкомысленным криминалом», который «романтично упоминает о своих ошибках, которые на самом деле являются тяжёлыми преступлениями».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Саакашвили заявил: он вернётся на родину тогда, когда сможет прийти к власти ненасильственным путём, а его приезд не спровоцирует беспорядков. Экс-президент отметил, что «передал руководство мирным путём» и планирует придерживаться такого подхода и в дальнейшем.
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