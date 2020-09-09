Саакашвили в Грузии пообещали наилучшее тюремное питание

https://static.news.ru/photo/6dbf4acc-f228-11ea-b594-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что экс-президент Михаил Саакашвили в случае возвращения на родину станет получать в тюрьме «наилучшее питание».

По её словам, политика задержат ещё на границе, а затем он окажется за решёткой. Сегодня в Грузии тюрьмы соответствуют лучшим международным стандартам, отметила Цулукиани в эфире телекомпании «Рустави 2».

У Саакашвили будет наилучшее питание. В ноябре запретили готовить замороженное мясо, мы кормим заключённых свежим мясом и сезонными фруктами, — пояснила министр.

Она считает Саакашвили «легкомысленным криминалом», который «романтично упоминает о своих ошибках, которые на самом деле являются тяжёлыми преступлениями».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Саакашвили заявил: он вернётся на родину тогда, когда сможет прийти к власти ненасильственным путём, а его приезд не спровоцирует беспорядков. Экс-президент отметил, что «передал руководство мирным путём» и планирует придерживаться такого подхода и в дальнейшем.