Ряд стран потребовал у Армении вернуть на Землю спутники

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ряд стран потребовал у Армении вернуть на Землю ее спутники, которые мешают работе чужих космических аппаратов, сообщает газета «Жоговурд». По сведениям журналистов, иностранные правительства обратились к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, так как запуск спутников «Айасат-1» и «Армсат-1» был непрофессиональным. Замминистра высокотехнологичной промышленности страны Авет Погосян ушел с поста из-за этой ситуации, отмечает газета.

«Айасат» — частный проект, имеющий отношение к государству, лишь поскольку была получена соответствующая лицензия на работу в космической сфере. «Армсат» же продолжает функционировать штатно и без проблем. И вообще — меня не увольняли, тем более по серьезным причинам, — возразил сам Погосян.

Ранее Никол Пашинян заявил о готовности Армении к стратегическому партнерству с США. По его словам, Армения придает «важность роли США» в достижении мира в регионе, а также «глубоко ценит» американскую поддержку независимости, демократии, суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности страны в соответствии с декларацией 1991 года.

Он также признал, что население Армении устало от борьбы, страданий и выживания. По его словам, люди хотят просто жить.