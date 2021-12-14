МИД России: Москва готова помочь Минску разрешить миграционный кризис

Белоруссия не обращалась к России за содействием в урегулировании миграционного кризиса, заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко по итогам рабочей встречи российских послов в странах Центральной Азии, передаёт РИА Новости. По его словам, сейчас Москва оказывает Минску финансовую и экономическую поддержку в рамках 28 союзных программ, но также готова помочь в разрешении кризиса с мигрантами.

Я думаю, что и вопросы миграции будут решаться именно в контексте вот этих планов. Но, естественно, в случае обращения Белоруссии мы готовы помочь с тем, чтобы оказать, допустим, ту же самую гуманитарную помощь, — сказал Руденко.

Ранее Польша пригрозила Белоруссии новыми санкциями в случае ухудшения ситуации с мигрантами. По словам премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, решительная позиция Европы во время осеннего кризиса с мигрантами на границе привела к некоторому улучшению ситуации, в частности к отправке части мигрантов на родину и сдерживанию прибытия новых беженцев.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался в мае после того, как Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.

Впоследствии на белорусско-польской границе скопилось несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока в надежде попасть в государства Европы. Польские силовики были вынуждены пресекать их периодические попытки штурмовать кордон.