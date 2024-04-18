«Россия все сделала для Армении»: Захарова озвучила вопросы для Еревана Захарова: Россия, как честный сосед, сделала все для Армении

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

У руководства Армении нужно поинтересоваться, почему они всегда выбирают западную линию — то, что везде приводит к конфликтам, хаосу и дестабилизации, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. При этом дипломат подчеркнула, что Москва, как «честный посредник, друг и сосед», сделала для Еревана все, что было необходимо.

Армения, как суверенное государство, самостоятельно предпринимает шаги. Все, что можно было сделать как честному посреднику, другу, соседу, Россия сделала. Все это начало работать. Но потом, как всегда, вмешалась западная конъюнктурная история. Насколько это нужно Армении, пусть комментируют в самой республике. Почему выбирают то, что везде приводит к конфликтам, хаосу и дестабилизации, — это тоже нужно спрашивать у руководства Армении, — сказала Захарова.

На брифинге дипломат также заявила, что страны Запада превратят Армению в новый инструмент для разжигания конфликтов в регионе. Она добавила, что Ереван бросят сразу, как только ЕС и США наиграются. По ее словам, в Вашингтоне и Брюсселе поставлена цель разрушить все связи между Россией и Арменией как в сфере безопасности, так и в экономике, а также подорвать механизмы ОДКБ и ЕАЭС.

Ранее политолог и военный эксперт Михаил Онуфриенко выразил мнение, что дальнейшее углубление сотрудничества Армении с западными странами и отказ от союзничества с Москвой не грозят России серьезными политическими последствиями. По словам эксперта, гораздо больше от такого развития событий потеряет Ереван.