Политолог раскрыл, чем грозит Армении отказ от РФ ради сближения с Западом Политолог Онуфриенко предрек Армении проблемы из-за сотрудничества с Западом

Фото: primeminister.am

Урсула фон дер Ляйен, Никол Пашинян, Жозеп Боррель, Энтони Блинкен

Дальнейшее углубление сотрудничества Армении с западными странами и отказ от союзничества с Москвой не грозит России серьезными политическими последствиями, заявил NEWS.ru политолог и военный эксперт Михаил Онуфриенко. Он высказал мнение, что гораздо больше от такого развития событий потеряет Ереван. Ранее в азербайджанских СМИ появился документ о планах сотрудничества Армении с США и ЕС в военной сфере, который мог быть подписан во время встречи армянского премьера Никола Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 5 апреля в Брюсселе. В его тексте говорится о том, что ЕС пообещал представить инициативы по понижению общей военно-технической зависимости Армении от союзничества с Россией.

Во-первых, Армения даже не граничит с Россией. Во-вторых, это слишком мелкое государство, имеющее колоссальное количество проблем, в том числе с Азербайджаном, которые не решатся в обозримой перспективе. Проблемы будут у армян. Ведь Ереван полностью зависит от Москвы в вопросе поставок энергоносителей. Если Армения отвернется от России, поставки могут прекратиться. Это доказывает, что интересы Армении не интересуют ни ЕС, ни страны НАТО, — сказал Онуфриенко.

Ранее Пашинян заявил о готовности Армении подписать мирное соглашение с Азербайджаном. Он подчеркнул, что договор должен основываться на трех принципах, ранее согласованных между Ереваном и Баку. В частности, премьер заявил о взаимном признании территориальной целостности на основе положений Алма-Атинской декларации 1991 года, а также делимитации между сторонами.