Армения согласна на мирное соглашение с Азербайджаном на трех принципах Пашинян: Ереван готов на соглашение с Баку с учетом согласованных принципов

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном, заявил премьер-министр Никол Пашинян после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. По его словам, которые приводит ТАСС, договор должен основываться на трех принципах, ранее согласованных между Ереваном и Баку.

Это взаимное признание территориальной целостности на основе положений Алма-атинской декларации 1991 года и осуществления взаимной делимитации между Арменией и Азербайджаном, а также разблокирования региональных инфраструктур на основе принципов уважения суверенитета и юрисдикции государств, взаимности и равенства, — сказал Пашинян.

Премьер отметил, что в рамках последнего принципа Армения предложила проект «Перекресток мира». Эта инициатива, уточнил он, может радикально изменить ситуацию в регионе.

Ранее Пашинян заявил, что Армения готова начать процесс делимитации части границы с Азербайджаном. Он подчеркнул, что речь идет о четырех селах Тавушской области, которые перешли под контроль Еревана после военных действий в 1990-х годах. Делимитация, по словам премьера, может предотвратить вооруженное столкновение с Азербайджаном на границе.