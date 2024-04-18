Захарова объяснила, какую роль Запад уготовил Армении Захарова: Запад сделает из Армении инструмент для разжигания конфликта в регионе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Страны Запада превратят Армению в новый инструмент для разжигания конфликтов в регионе, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что Ереван бросят сразу, как только ЕС и США наиграются.

Очевидно, что в Вашингтоне и Брюсселе поставлена цель разрушить все связи между Россией и Арменией как в сфере безопасности, так и в экономике, а также подорвать механизмы ОДКБ и ЕАЭС. Западные страны стремятся рассорить ближайших соседей на Южном Кавказе, при этом Армении отводится роль всего лишь инструмента, с помощью которого США и ЕС планируют разжечь новый большой пожар. Наигравшись, западники Армению бросят, — сказала Захарова.

Политолог и военный эксперт Михаил Онуфриенко выразил мнение, что дальнейшее углубление сотрудничества Армении с западными странами и отказ от союзничества с Москвой не грозит России серьезными политическими последствиями. По словам эксперта, гораздо больше от такого развития событий потеряет Ереван.

Ранее в азербайджанских СМИ появился документ о планах сотрудничества Армении с США и ЕС в военной сфере, который мог быть подписан во время встречи армянского премьера Никола Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 5 апреля в Брюсселе. В его тексте говорится о том, что ЕС пообещал представить инициативы по снижению общей военно-технической зависимости Армении от союзничества с Россией.