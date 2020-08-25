Россия направила Белоруссии документы по вакцине от COVID-19

https://static.news.ru/photo/b0d90132-e6ce-11ea-95b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва направила в Минск все необходимые документы по российской вакцине от коронавируса, белорусская сторона по-прежнему заинтересована в проведении пострегистрационных испытаний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Им отправлены документы по вакцине, они сейчас рассматривают их, и мы предложили выступить страной для проведения клинических исследований, они подтвердили, что заинтересованы в этом... Количество человек будет определяться дизайном клинических исследований, — отметил Мурашко, слова которого приводит РИА Новости.

В минувший понедельник, 24 августа, президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с коронавирусом и договорились, что граждане Белоруссии в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от COVID-19.

Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ 11 августа. Уже выпущена первая партия препарата. Эта «прививка» является двухкомпонентной, а основой её являются аденовирусы. Чтобы доставить в организм генетическую информацию SARS-CoV-2, в вакцине применён носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа с промежутком в три недели иммунизируют людей. Вводить «Спутник V» будут внутримышечно.

В гражданский оборот препарат может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата. Минздрав РФ уже заявил, что медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований. То же касается людей из групп риска.

Ранее NEWS.ru писал, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи готов приступить к следующему этапу пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V». Соответствующие документы для получения разрешения медики подали в Минздрав страны. В настоящее время идёт наработка промышленных серий и контроль качества.