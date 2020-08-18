Российский посол Мезенцев прибыл в МИД Белоруссии

Посол РФ в Минске прибыл в Министерство иностранных дел Белоруссии. На данный момент цель его визита неизвестна. Соответствующую информацию
Помимо этого, информация об отставке главы МИД Белоруссии Владимира Макея не подтвердилась. Министр находится на рабочем месте и «плотно работает».
Ранее стало известно об отставке посла Белоруссии в Словакии. Игорь Лещеня заявил, что сам написал соответствующее заявление. Два дня назад дипломат публично поддержал протестующих в республике граждан. Кроме того, известно, что Владимир Макей предложил уволиться двум сотрудникам МИД, которые накануне вышли с пикетом перед зданием министерства в Минске в знак солидарности с демонстрантами.
В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. Об этом информировал NEWS.ru.
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