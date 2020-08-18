Российский посол Мезенцев прибыл в МИД Белоруссии

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Посол РФ в Минске прибыл в Министерство иностранных дел Белоруссии. На данный момент цель его визита неизвестна. Соответствующую информацию сообщает ТАСС.

Помимо этого, информация об отставке главы МИД Белоруссии Владимира Макея не подтвердилась. Министр находится на рабочем месте и «плотно работает».

Ранее стало известно об отставке посла Белоруссии в Словакии. Игорь Лещеня заявил, что сам написал соответствующее заявление. Два дня назад дипломат публично поддержал протестующих в республике граждан. Кроме того, известно, что Владимир Макей предложил уволиться двум сотрудникам МИД, которые накануне вышли с пикетом перед зданием министерства в Минске в знак солидарности с демонстрантами.

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. Об этом информировал NEWS.ru.