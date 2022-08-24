Российские миротворцы покинут Лачинский коридор в Карабахе

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Контингент российских миротворцев, временно размещенный в Лачинском коридоре в Карабахе, готовится к передислокации, передает Telegram-канал «Sputnik Азербайджан». Миротворцы продолжат нести службу на новой дороге, построенной Баку в объезд Лачина. 25 августа город Лачин, а также села Забух и Сус перейдут под контроль Баку.

Уже начался демонтаж постов, контрольно-пропускных пунктов и построек, в которых проживают российские военнослужащие, — говорится в сообщении.

10 августа впервые с зимы 2020–2021 годов в Карабахе возобновился процесс передачи территорий под контроль Азербайджана, в настоящее время речь идет о населенных пунктах в Лачинском коридоре, связывающем регион с Арменией. Местные жители ожидают прихода на территорию военных Азербайджана к 25 августа.

Ранее Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня на границе и в Карабахе, в частности, на территории, где размещен миротворческий контингент ВС России.

Минобороны Армении, в свою очередь, опровергло информацию об обстреле азербайджанских позиций. По данным ведомства, ситуация на границе относительно стабильная.