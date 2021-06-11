Россия поприветствовала решение Ашхабада и Баку об освоении «Достлука»

https://static.news.ru/photo/e71cd65a-caae-11eb-ae6f-96000091f725_660.jpg Фото: Константин Гаранин/РИА Новости

Россия приветствует договорённость Туркмении и Азербайджана по совместному освоению нефтегазового месторождения «Достлук» («Дружба») на Каспии. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Ашхабаде посол РФ в Туркменистане Александр Блохин, передаёт РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что любая договорённость лучше споров, которые достаточно долго велись между Ашхабадом и Баку по указанному вопросу. По его словам, выбор компании — оператора проекта зависит от решения двух участвующих сторон.

ЛУКОЙЛ, как я понимаю ситуацию, готов реализовать проект. Но для этого, кроме договорённости, должно быть соответствующее соглашение, где должно найти своё отражение, как это всё должно происходить, кто будет оператором, как будет идти финансирование, — это длительный процесс, — подчеркнул Блохин.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что его компания хотела бы быть оператором проекта по освоению месторождения.

Отвечая на вопрос, не изменила ли Москва свой взгляд на Транскаспийский газопровод в связи с туркмено-азербайджанской договорённостью по месторождению «Достлук», Блохин отметил, что Транскаспийский газопровод — это абсолютно другая тема, которая к «Достлуку» никакого отношения не имеет.

Я читал сообщения, что вот, договорились, теперь можно строить газопровод. Начнём с того, что «Достлук» — это на газовое, а нефтяное месторождение, с довольно серьёзными запасами нефти. Попутный газ там, как всегда, есть, но не в таких объёмах, чтобы можно было об этом говорить, — сообщил дипломат.

Меморандум о взаимопонимании между правительствами Туркменистана и Азербайджана о совместной разработке углеводородного месторождения «Достлук» в Каспийском море был подписан 21 января 2021 года.

Ранее стало известно, что запасы «Достлука» оцениваются в 50 млн тонн нефти. На протяжении многих лет месторождение считалось спорным: Ашхабад называл его «Сердар» и считал своим. Азербайджанская сторона называла это месторождение «Кяпаз» и оспаривала его принадлежность.