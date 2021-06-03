ЛУКОЙЛ хочет быть оператором проекта «Достлуг» на Каспии

https://static.news.ru/photo/813477ee-c45a-11eb-91b0-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

ЛУКОЙЛ хотел бы быть оператором проекта «Достлуг» на Каспии, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов на полях Петербургского международного экономического форума.

По «Достлуг» ведутся консультации, идёт подготовка межправсоглашения. Мы бы хотели быть операторами, долю пока не знаем, — сказал он.

В середине марта компания заявила о намерении принять участие в разработке месторождения на Каспии, которое планируют разрабатывать совместно Азербайджан и Туркмения.

По мнению специалистов, запасы «Достлуга» оцениваются в 50 млн тонн нефти. На протяжении многих лет месторождение считалось спорным: Ашхабад называл его «Сердар» и считал своим. Азербайджанская сторона называла это месторождение «Кяпаз» и оспаривала его принадлежность.

По сообщению азербайджанских СМИ, в настоящее время готовится межправительственное соглашение между Азербайджаном и Туркменией, согласно которому углеводородные ресурсы «Достлуга» будут распределены между сторонами в соотношении 30% (Азербайджан) и 70% (Туркмения).

Ранее президент Независимого топливного союза Павел Баженов предположил, что стоимость бензина к концу года вырастет на 8%, этот прогноз более всего относится к самой популярной марке бензина АИ-92. При этом владельцы автозаправок ожидают, что рост цен на бензин не превысит 5%.