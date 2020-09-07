Редактора белорусского портала задержали по делу о протестах

Один из редакторов белорусского портала Галина Уласик и её дочь Валерия задержаны по статье об участии в массовых акциях протеста. По месту их жительства проходит обыск.
По данным портала, силовики попали в квартиру Уласик со второй попытки. Первый раз женщины не открыли дверь на настойчивые звонки, поскольку никого не ждали. Соседи рассказали им, что видели у подъезда мужчин в балаклавах.
Несколько позднее силовики повторили попытку. При этом у них была санкция на обыск.
Ещё некоторое время спустя стало известно, что у правоохранительных органов республики нет вопросов к редактору портала. Дело касается только её дочери. Та уточнила, что задержана не только из-за участия в несанкционированной акции, но и по уголовному делу об участии в массовых беспорядках, сообщается в Telegram-канале портала.
В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты сфальсифицированы.
Как писал NEWS.ru, 6 сентября в республике прошла очередная протестная акция, в которой приняли участие около 31 тысячи человек. Силовики задержали 633 демонстранта.
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