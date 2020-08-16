Рабочие Минского тракторного завода готовятся к забастовке

https://static.news.ru/photo/12c0c4dc-e05a-11ea-a4e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Homoatrox/wikimedia.org

Рабочие Минского тракторного завода на фоне сообщений о забастовке собираются на проходной. В настоящее время там несколько десятков человек.

После состоявшихся в республике 9 августа выборов президента начались массовые протесты людей, не поверивших, что действующий глава государства Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов. На улицы вышли тысячи людей, посчитавших итоги голосования сфальсифицированными. Протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Позже в Белоруссии началась забастовка, к которой присоединились коллективы крупных предприятий.

Ранее ряд СМИ сообщал о том, что крупные предприятия республики с понедельника намерены начать забастовку в знак протеста против результатов выборов главы государства.

Как писал NEWS.ru, глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев рассказал, что о намерении присоединиться к общереспубликанской забастовке заявил технический персонал Белтелерадиокомпании. По его словам, это не грозит перебоями с вещанием.