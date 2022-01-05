Рабочие казахстанско-китайского нефтедобывающего завода устроили забастовку

В Мангистауской области Казахстана ряд рабочих устроили забастовку на казахстанско-китайском нефтедобывающем предприятии «Мангистаумунайгаз», сообщает CNN со ссылкой на источник. По данным телеканала, акция протеста пока на производительность завода никак не повлияла.

Некоторые рабочие «Мангистаумунайгаза», совместного казахстанско-китайского нефтедобывающего предприятия, базирующегося в Мангистауской области, устроили забастовку, — говорится в сообщении.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. Правительство пошло на уступки и снизило цену до 50 тенге. Позднее митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории республики. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате.

Ранее стало известно, что протестующие захватили аэропорт Алма-Аты, а также алма-атинскую резиденцию президента Казахстана.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время обращения к нации сообщил, что среди полицейских есть убитые и раненые. Он поблагодарил сотрудников правопорядка за службу и за то, что они приняли на себя удар протестующих. Президент также добавил, что обстановка в городе угрожает безопасности всех жителей, протестанты грабят магазины и подвергают насилию женщин.