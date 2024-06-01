Путину выразили благодарность в Армении за помощь после наводнения Пашинян поблагодарил Путина за помощь в восстановлении ж/д в Армении

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили восстановление поврежденных в результате наводнения участков железной дороги, сообщили в пресс-службе правительства республики. Глава кабмина поблагодарил российского лидера в содействии и поручении РЖД организовать помощь. Путин также поздравил Пашиняна с днем рождения.

Премьер-министр Пашинян поблагодарил президента РФ за поздравления и наилучшие пожелания, а также за данное РЖД поручение как можно скорее восстановить участки железной дороги, разрушенные в Лорийском марзе из-за произошедшего 25 мая наводнения, — сказано в сообщении.

Ранее в Кремле подтвердили, что Путин и Пашинян провели телефонные переговоры, во время которых президент РФ поздравил главу правительства республики с днем рождения. Отмечается, что российский лидер также направил Пашиняну поздравительную телеграмму.

Пресс-секретарь зампредседателя правительства РФ Алексея Оверчука Андрей Матвеев ранее рассказал, что сотрудники компании «Российские железные дороги» начали восстанавливать пути, пострадавшие от наводнения в Армении. По его словам, договоренность об этом была достигнута с заместителем премьер-министра республики Мгером Григоряном.