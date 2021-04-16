«Путину можно дать разве что под дых»: Кравчук о компромиссе с Россией

https://static.news.ru/photo/647aef9e-653d-11e9-8436-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny / Global look press

Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Владимиру Путину ничего нельзя давать, «ведь он хочет всю Украину» и не согласен на компромисс.

Если мы будем искать, что Путину надо дать, то он захочет всю Украину. Это как минимум. Дать ему можно только силой, и дать под дых, извините за выражение, — сказал политик в эфире «Украина 24».

Он призвал нынешнее киевское руководство трезво смотреть на вещи и ничего не давать России. Также Кравчук обвинил Москву в неадекватном поведении на переговорах. В частности, он обвинил Бориса Грызлова в Трёхсторонней контактной группе в том, что он сначала высказал кое-какие пожелания, на которые украинская сторона отреагировала: составила документ, чтобы отработать координационный механизм о нарушении тишины, ответственности и дисциплинарных мерах.

Россияне посмотрели на документ и говорят: «Не надо», — возмутился экс-президент Украины.

В итоге Кравчук сделал вывод, что у России якобы стратегия «ни с чем не соглашаться и ничего не слушать».

Ранее NEWS.ru писал, что Кравчук изъявил готовность лично воевать с врагами Украины. Он предупредил, что его оружие «почищено и подготовлено».