«Буду стрелять до последнего»: Кравчук пообещал защитить Украину от России

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Отношения между Россией и США находятся на очень низком уровне, но Москва надеется на их налаживание, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Политическая ситуация сегодня действительно неблагоприятная, отношения двух стран на самом низком уровне с окончания холодной войны, — цитирует его «Коммерсант». Он отметил, что на протяжении всей истории взаимодействия двух стран...