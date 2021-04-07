«Буду стрелять до последнего»: Кравчук пообещал защитить Украину от России

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию вооружённого конфликта в Донбассе Леонид Кравчук изъявил готовность лично воевать с врагами Украины. Он предупредил, что его оружие «почищено и подготовлено».
Он обвинил в эскалации напряжённости в Донбассе Россию, не исключив вероятности начала широкомасштабных боевых действий.
Хотя я плохо вижу, но стреляю хорошо. <...> Буду стрелять до последнего, пока руки оружие будут держать и пока видеть врага буду, — пообещал 87-летний экс-президент республики в эфире телеканала «Украина 24».
При этом он выразил мнение, что в случае вторжения на Украину на защиту страны встанут все демократические силы в мире, в том числе США.
Ранее, как писал NEWS.ru, Кравчук назвал Россию врагом Украины, а Белоруссию — холуём страны-агрессора.
Отношения РФ и Украины ухудшились в 2014 году, после начала военных действий в Донбассе. Киев и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела суверенного государства.