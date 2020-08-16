Пушков назвал главную причину вероятного проигрыша Лукашенко

https://static.news.ru/photo/c14c2948-919e-11ea-9a19-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Член Совета Федерации Алексей Пушков предположил, что причиной проигрыша президента Белоруссии Александра Лукашенко оппозиции может стать слабость информационной политики. По его словам, в настоящее время «главные битвы», особенно в период национальных кризисов, идут именно в сфере информации.
Как только проиграно поле информационное, за этим неизбежно и неотвратимо следует проигрыш политического поля и смена власти, — говорится в сообщении сенатора в Telegram.
Пушков считает, что политика высшего качества невозможна с информацией низкого качества.
Примитивизм в поддержке власти, помноженный на уход от острых тем, волнующих общество, — верный рецепт информационного проигрыша оппозиции, — подчеркнул член Совфеда.
По его мнению, это сослужит Лукашенко плохую службу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Алексей Пушков прокомментировал призыв ввести санкции в отношении России из-за протестов в Белоруссии. С такой инициативой выступил депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский. Этот призыв абсурден, но он показывает, что антироссийские европейские элиты рефлекторно обвиняют Россию во всём под любым предлогом — или вообще без предлога, отметил Пушков.