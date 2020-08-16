Пушков назвал главную причину вероятного проигрыша Лукашенко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 16 августа выступил в Минске перед своими сторонниками на митинге с получасовой речью. Эксперт по лжи Илья Анищенко считает, что во время выступления белорусский лидер временами «нёс ахинею» и показалось, что он «просто вышел поорать».

По словам эксперта, Лукашенко не готовился к этому выходу к народу. Многие жесты белорусского лидера говорили о его гневе и злости. Но это был не уверенный гнев, а истеричный, с...