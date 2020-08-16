16+

Рубрики

Медиа

Архив

Страны СНГ

Пушков назвал главную причину вероятного проигрыша Лукашенко

06:44, 17 августа 2020
Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков предположил, что причиной проигрыша президента Белоруссии Александра Лукашенко оппозиции может стать слабость информационной политики. По его словам, в настоящее время «главные битвы», особенно в период национальных кризисов, идут именно в сфере информации.

Как только проиграно поле информационное, за этим неизбежно и неотвратимо следует проигрыш политического поля и смена власти, — говорится в сообщении сенатора в Telegram.

Пушков считает, что политика высшего качества невозможна с информацией низкого качества.

Примитивизм в поддержке власти, помноженный на уход от острых тем, волнующих общество, — верный рецепт информационного проигрыша оппозиции, — подчеркнул член Совфеда.

По его мнению, это сослужит Лукашенко плохую службу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алексей Пушков прокомментировал призыв ввести санкции в отношении России из-за протестов в Белоруссии. С такой инициативой выступил депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский. Этот призыв абсурден, но он показывает, что антироссийские европейские элиты рефлекторно обвиняют Россию во всём под любым предлогом — или вообще без предлога, отметил Пушков.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео