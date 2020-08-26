Противники Лукашенко снова вышли на акцию в центре Минска

Акция белорусской оппозиции проходит на площади Независимости в Минске. При этом у Дома правительства также остаются люди, которые пришли просто отдохнуть и не принимают участия в митинге.
Участники мероприятия начали приходить на площадь в 18:00 по местному времени (совпадает с московским). По информации корреспондента РИА Новости, на месте
На одном из зданий напротив висят громкоговорители, из которых звучат сообщения о том, что акция не согласована с властями и её участники могут быть привлечены к ответственности, так как нарушают закон.
В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.
По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко
Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб, писал NEWS.ru
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