Противники Лукашенко снова вышли на акцию в центре Минска

https://static.news.ru/photo/b61e27c0-e7c9-11ea-8cc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Акция белорусской оппозиции проходит на площади Независимости в Минске. При этом у Дома правительства также остаются люди, которые пришли просто отдохнуть и не принимают участия в митинге.

Участники мероприятия начали приходить на площадь в 18:00 по местному времени (совпадает с московским). По информации корреспондента РИА Новости, на месте собралось «не очень много» людей, в отличие от предыдущих акций.

На одном из зданий напротив висят громкоговорители, из которых звучат сообщения о том, что акция не согласована с властями и её участники могут быть привлечены к ответственности, так как нарушают закон.

В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб, писал NEWS.ru