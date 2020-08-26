Силовики разогнали протестующих в центре Минска

https://static.news.ru/photo/37b5fb52-e7d7-11ea-afd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Сотрудники ОМОН разогнали участников акции протеста, которая проходила на площади Независимости. Очевидцы рассказали, что около 100 человек заблокировали в Красном костеле.

Среди них журналисты, передаёт «Интерфакс». Также часть активистов взяли в кольцо на площади.

В ГУВД Мингорисполкома подтвердили наличие задержанных, однако не смогли назвать их число. Также в ведомстве нет информации о блокировке людей в костеле.

По данным очевидцев, силовики забрали примерно 10 человек.

Как писал NEWS.ru, акция началась примерно в 18:00.

В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.