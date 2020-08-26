Силовики разогнали протестующих в центре Минска

Сотрудники ОМОН разогнали участников акции протеста, которая проходила на площади Независимости. Очевидцы рассказали, что около 100 человек заблокировали в Красном костеле.
Среди них журналисты,
В ГУВД Мингорисполкома подтвердили наличие задержанных, однако не смогли назвать их число. Также в ведомстве нет информации о блокировке людей в костеле.
По данным очевидцев, силовики забрали примерно 10 человек.
Как писал NEWS.ru, акция началась примерно в 18:00.
В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.
По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко
Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.
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