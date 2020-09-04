Прокуратура Польши расследует задержание соотечественников в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/1fcbfd14-ef59-11ea-b124-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Государственная прокуратура Польши начала расследование по факту незаконного задержания, избиения и пыток трёх поляков сотрудниками белорусских правоохранительных органов. В дело польских граждан уже вмешались дипломатические службы.

Как сообщает радиостанция RMF FM, заявление в прокуратуру по этому делу подал адвокат Томаш Вилиньский, защищающий интересы поляков. Их арестовали в Белоруссии в августе в ходе протестных акций.

Следователи Мазовецкого отделения Управления по борьбе с организованной преступностью при Госпрокуратуре уже допросили пострадавших. Сразу же после возвращения из Белоруссии они прошли детальное обследование и судебно-медицинскую экспертизу. Полученные ими травмы зафиксированы в заключении судмедэксперта. Молодые люди рассказали журналистам, что после задержания их заперли в подвале гимнастического зала отделения милиции, там их били, заставляли подолгу стоять или сидеть на коленях со скованными за спиной руками. Спустя сутки их перевезли в тюрьму, где условия содержания были получше. Выйти из-под ареста им удалось только через 72 часа.

Как писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов Белоруссии 4 сентября задержали 41 участника массовых акций протеста, 21 человека поместили под стражу. В этот же день ОМОН провёл жёсткие задержания студентов Лингвистического университета. В МВД Белоруссии заявили, что молодых людей задержали в рамках административного процесса.

В Белоруссии с 9 августа проходят протесты против действующей власти. Вышедшие на улицы люди считают выборы президента, на которых победил Александр Лукашенко, сфальсифицированными.