Участники акции протеста в Минске двинулись в сторону резиденции Лукашенко

https://static.news.ru/photo/8adb80b6-16d2-11eb-a3fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

В белорусской столице протестующие двинулись в сторону резиденции президента страны Александра Лукашенко. 25 октября в Минске и других городах Белоруссии вновь проходят масштабные акции протеста.

Как передаёт РИА Новости, силовики в данный момент сконцентрировали основные силы в районе площади Якуба Коласа в центре города. Колонна манифестантов, увидев заграждения и скопления бойцов силовых структур, развернулась от площади и двинулась на Орловскую улицу, которая пересекается с проспектом Победителей. В районе перекрёстка расположена резиденция главы государства — Дворец Независимости.

В 23:59 (совпадает с мск) 25 октября истекает срок «народного ультиматума», который бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила властям республики. Она заявила, что если до этого времени не будут выполнены требования оппозиции, в стране начнётся масштабная забастовка. Среди этих требований — отставка президента, освобождение всех политзаключённых и прекращение «насилия на улицах» со стороны силовиков по отношению к протестующим.

Как писал NEWS.ru, на приуроченной к истечению срока «народного ультиматума» акции в Минске присутствуют десятки тысяч людей. Освещающий протесты Telegram-канал Nexta насчитал 100 тысяч участников.

Акции протеста продолжаются в Белоруссии более двух месяцев. Их участники считают, что Лукашенко нечестно выиграл прошедшие в августе президентские выборы. Они требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.

Вскоре после начала протестов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Все они либо были арестованы, либо находятся за рубежом.