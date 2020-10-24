Участники акции протеста в Минске двинулись в сторону резиденции Лукашенко

В белорусской столице протестующие двинулись в сторону резиденции президента страны Александра Лукашенко. 25 октября в Минске и других городах Белоруссии вновь проходят масштабные акции протеста.
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В 23:59 (совпадает с мск) 25 октября истекает срок «народного ультиматума», который бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила властям республики. Она заявила, что если до этого времени не будут выполнены требования оппозиции, в стране начнётся масштабная забастовка. Среди этих требований — отставка президента, освобождение всех политзаключённых и прекращение «насилия на улицах» со стороны силовиков по отношению к протестующим.
Как писал NEWS.ru, на приуроченной к истечению срока «народного ультиматума» акции в Минске присутствуют десятки тысяч людей. Освещающий протесты Telegram-канал Nexta насчитал 100 тысяч участников.
Акции протеста продолжаются в Белоруссии более двух месяцев. Их участники считают, что Лукашенко нечестно выиграл прошедшие в августе президентские выборы. Они требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.
Вскоре после начала протестов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Все они либо были арестованы, либо находятся за рубежом.