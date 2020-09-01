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Приезд ОМОНа поставил точку в акции протеста у лицея БГУ в Минске

19:12, 01 сентября 2020
Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Акция протеста выпускников лицея Белорусского государственного университета (БГУ) в Минске завершилась с приездом сотрудников ОМОНа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в белорусской столице. По данным агентства, среди протестующих был даже экс-директор лицея Макар Шнип. Выстроившиеся в цепь вдоль здания заведения демонстранты держали в руках бело-красно-белые флаги, приветствовали прохожих и иногда скандировали «Живе Беларусь!». Многие отвечали им жестами «победа».

Когда у лицея появились два автобуса ОМОНа, участники акции начали расходиться. Часть двинулась к улице Ленина. Некоторых демонстрантов начали преследовать бойцы ОМОНа, выпускники убегали от них дворами. Несколько человек были задержаны. Некоторых задержали силовики в штатском.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в белорусской столице 1 сентября были задержаны несколько журналистов. Среди них оказался корреспондент РИА Новости.

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