Приезд ОМОНа поставил точку в акции протеста у лицея БГУ в Минске

https://static.news.ru/photo/497fd10a-ec6e-11ea-b934-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Акция протеста выпускников лицея Белорусского государственного университета (БГУ) в Минске завершилась с приездом сотрудников ОМОНа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в белорусской столице. По данным агентства, среди протестующих был даже экс-директор лицея Макар Шнип. Выстроившиеся в цепь вдоль здания заведения демонстранты держали в руках бело-красно-белые флаги, приветствовали прохожих и иногда скандировали «Живе Беларусь!». Многие отвечали им жестами «победа».

Когда у лицея появились два автобуса ОМОНа, участники акции начали расходиться. Часть двинулась к улице Ленина. Некоторых демонстрантов начали преследовать бойцы ОМОНа, выпускники убегали от них дворами. Несколько человек были задержаны. Некоторых задержали силовики в штатском.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в белорусской столице 1 сентября были задержаны несколько журналистов. Среди них оказался корреспондент РИА Новости.