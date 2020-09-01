Приезд ОМОНа поставил точку в акции протеста у лицея БГУ в Минске

Акция протеста выпускников лицея Белорусского государственного университета (БГУ) в Минске завершилась с приездом сотрудников ОМОНа.
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Когда у лицея появились два автобуса ОМОНа, участники акции начали расходиться. Часть двинулась к улице Ленина. Некоторых демонстрантов начали преследовать бойцы ОМОНа, выпускники убегали от них дворами. Несколько человек были задержаны. Некоторых задержали силовики в штатском.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в белорусской столице 1 сентября были задержаны несколько журналистов. Среди них оказался корреспондент РИА Новости.
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