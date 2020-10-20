Президент НКР рассказал о подходе войск Азербайджана к границам Армении

https://static.news.ru/photo/d4f65f00-12cb-11eb-8f79-fa163e074e61_660.jpg Араик Арутюнян Фото: Arayik Harutyunyan/facebook.com

На южном участке линии соприкосновения азербайджанские войска приблизились на расстояние считаных километров к границам собственно Армении. Об этом заявил президент самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян.

Он отметил, что интенсивные бои ведутся по всей линии фронта, но самые тяжёлые — на территориях населённых пунктов Ишханадзор, Ковсакан, а также Миджнаван Кашатагского района, сообщает ВВС.

Ковсакан и Кашатагский район — армянские названия Зангилана и Зангиланского района. Миджнаван (Минджеван в азербайджанском варианте) — село, находящееся южнее Зангилана, в нескольких километрах от границы с Арменией.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о переходе под контроль армии республики города Зангилан и 24 сёл в четырёх районах Нагорного Карабаха. Он отметил, что основной задачей является восстановление территориальной целостности, поэтому Баку сделает всё, чтобы граждане Азербайджана вернулись на свои земли.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.