Названы примерные сроки вывода сил ОДКБ из Казахстана

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Миротворцы ОДКБ, возможно, пробудут в Казахстане неделю, сообщил Берик Уали, пресс-секретарь президента Касым-Жомарта Токаева. По его словам, иностранные военные силы не останутся в республике после нормализации ситуации, сообщает Telegram-канал Sputnik Казахстан. Миротворцы ОДКБ охраняют стратегические и военные объекты.

Возможно, пробудут одну неделю <....> Никто из миротворцев ОДКБ не останется в Казахстане после завершения контртеррористической операции, — сообщил Уали.

Глава государства полностью контролирует ситуацию в стране, подчеркнул представитель администрации Токаева. По словам Уали, казахстанский лидер принял своевременные решения для стабилизации обстановки.

Ранее замминистра обороны Казахстана генерал-лейтенант Султан Гамалетдинов заявил, что контртеррористическая операция в республике завершится только после «полного уничтожения террористов и восстановления порядка в Казахстане».

Командующий миротворцами ОДКБ в республике Андрей Сердюков ранее сообщил, что развёртывание миротворческих сил организации в республике завершилось. Они выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в Алма-Ате и прилегающих районах.

10 января лидеры стран — членов ОДКБ планируют провести видеоконференцию, посвящённую ситуации в Казахстане.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций потребовали от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения Токаева.