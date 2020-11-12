Официальный представитель Минобороны Армении ушёл в отставку

https://static.news.ru/photo/12c11112-2506-11eb-8648-fa163e074e61_660.jpg Фото: Արծրուն Հովհաննիսյան/Facebook

Официальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, представлявший сводки из зоны боестолкновений в Нагорном Карабахе, ушёл со своего поста. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В ходе этой войны мои боевые действия проходили в четвертой плоскости — информационной. <...> 9 ноября я прекратил свою деятельность на этом посту, — написал Ованнисян.

После ухода со своего поста Ованнисян намерен заняться научной деятельностью и «воспитанием молодого поколения». Политикой он заниматься не планирует.

Лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения, армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Также в зону конфликта в соответствии с соглашением введён российский миротворческий контингент.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники правоохранительных органов Еревана задержали больше 60 участников митинга оппозиции, который проходит в центре города, сообщили в местной полиции. Участники демонстрации недовольны мирным соглашением по Нагорному Карабаху и требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.