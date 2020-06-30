Правозащитники признали задержанных соперников Лукашенко узниками совести

https://static.news.ru/photo/b90f6dba-bac7-11ea-ae31-fa163e074e61_660.jpg Виктор Бабарико Фото: Виктор Бабарико/facebook.com

Международная неправительственная правозащитная организация Amnesty International опубликовала специальное заявление в связи с выборами президента Белоруссии. Там признали задержанных силовиками соперников действующего президента Александра Лукашенко узниками совести.

Организация сообщила, что блогер Сергей Тихановский, а также задержанные вместе с ним Евгений Резниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Сергей Калмыков, Василий Бобровский и Артём Саков попали за решётку только из-за мирного осуществления своих прав. Политика Виктора Бабарико и его сына Эдуарда преследуют за мирное выражение своих политических убеждений.

Также правозащитники осудили массовое преследование журналистов и блогеров Сергея Багрова, Сергея Латинского, Игоря Лосика, Владимира Неронского, Сергея Петрухина и Владимира Цыгановича.

Все они — узники совести и должны быть немедленно и безоговорочно освобождены, — говорится в заявлении, размещённом на сайте организации.

В Amnesty International отметили, что в Белоруссии накануне предстоящих выборов усилились репрессии против прав на мирные собрания и свободное выражение мнений. Кроме того, выявились другие проблемы с правами человека, такие как дискриминация женщин, которая транслируется государственными СМИ и иногда обретает формы явной мизогинии.

Власти должны оперативно, обстоятельно, объективно, эффективно и прозрачно расследовать все сообщения о чрезмерном использовании физической силы сотрудниками правоохранительных органов и жестоком обращении с задержанными, а также все случаи угроз, нападений и оскорблений, — добавили в организации.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Нынешний лидер страны примет в них участие, баллотируясь на шестой срок подряд (ограничение на количество сроков было изъято из конституции страны в результате референдума 2004 года).

Блогер Сергей Тихановский объявил о своём намерении участвовать в президентской гонке 7 мая. ЦИК отказала ему в регистрации, сославшись на неправильно оформленные документы. После этого баллотироваться решила его жена Светлана, супруг возглавил инициативную группу по её выдвижению. 29 мая его задержали во время сбора подписей, блогер и его сторонники утверждают, что задержание и последовавшее обвинение стали результатом провокации главы ЦИК. Его обвинили в применении силы по отношению к сотруднику органов внутренних дел. Позднее он стал фигурантом нового уголовного дела. Дело заведено по статье УК Белоруссии о воспрепятствовании проведению выборов. Лукашенко подтвердил, что «дал сигнал» правоохранительным органам.

Основного конкурента действующего лидера на грядущих выборах Виктора Бабарико задержали 18 июня и посадили в СИЗО. 20 июня политику предъявили обвинение в рамках дела Белгазпромбанка. За несколько часов до этого представители его предвыборного штаба подали в Центризбирком документы для регистрации Бабарико кандидатом в президенты Белоруссии. Он единственный среди оппозиционных кандидатов собрал необходимые для регистрации 283 тысячи подписей. Более того, штаб кандидата заявил о получении голосов поддержки от 435 тысяч белорусов — около 5% населения страны.

Бабарико более 20 лет возглавлял Белгазпромбанк (по 49,818% его акций принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку). Он уволился из кредитной организации накануне выборов. Сыщики считают, будто за Бабарико стояли некие «российские кукловоды», в результате более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет.

Задержание альтернативного кандидата в президенты вызвало волну протестов по всей стране. За четыре дня демонстраций силовики задержали более 360 человек. На фоне происходящего Лукашенко заявил, что властям удалось сорвать план по дестабилизации обстановки в стране накануне выборов. Белорусский президент подчеркнул, что с «кукловодов были сорваны маски», но не уточнил, кого конкретно имеет в виду, писал NEWS.ru.