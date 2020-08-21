Правительство Белорусии отключило доступ к 70 сайтам

https://static.news.ru/photo/2b65324e-e40f-11ea-8599-fa163e074e61_660.jpg Фото: janeb13 /pixabay.com

Министерство информации Белоруссии отключило доступ к 70 сайтам, в их число входят и некоторые СМИ.

Сегодня мы писали, что в Беларуси ограничили доступ к онлайн-платформам «Голос» и Zubr.in. Однако список ресурсов, попавших в чёрный список 21 августа, оказался длиннее. Рассказываем, какие страницы попали в список ресурсов ограниченного доступа «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь», — привели сообщение белорусского издания TUT.by на портале Lenta.ru.

Отмечается, что, когда пользователь заходит на сайт, появляется сообщение об ограничении доступа к информационному ресурсу на основании решения Министерства информации республики.

Причём список информационных ресурсов, к которым ограничен доступ, могут посмотреть интернет-провайдеры, но не обычные пользователи.

Кроме того, в Белоруссии сообщают о сбоях в работе информационных ресурсов не из списка.

Как писал NEWS.ru ранее, государственный оператор связи «Белтелеком» сообщил, что проблемы с доступом в Интернет в Белоруссии, 17 августа 2020 года, связаны с техническим сбоем.