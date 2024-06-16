Армения обстреляла позиции Азербайджана в Нахичевани Минобороны Азербайджана заявило об обстреле в Нахичевани со стороны Армении

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

Военнослужащий армии Армении

Подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахичевани, заявили в пресс-службе Министерство обороны Азербайджана. В ведомстве уточнили, что ВС республики приняли ответные меры.

Наши позиции, расположенные в направлении Нахчывана, вновь подверглись обстрелу. 16 июня в 00:50 подразделения Вооруженных сил Армении, расположенные в направлении населенного пункта Бардзруни Егегнадзорского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Шада Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики, — сказано в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что текст мирного договора между Баку и Ереваном «вполне созрел» и осталось скорректировать последние штрихи. Он подчеркнул, что документ будет доведен до окончательного вида на основе ранее одобренных и подписанных соглашений.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, назвал условие заключения мира с Арменией. По его словам, соглашения не будет, если Ереван не внесет изменения в свою конституцию. Глава государства уточнил, что в основном законе соседнего государства имеются территориальные претензии к республике.