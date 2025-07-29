Появились новые подробности о сбитом в Минске БПЛА В Белоруссии возбудили уголовное дело по факту падения БПЛА в Минске

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту падения БПЛА в Минске, сообщила пресс-служба ведомства. Сейчас специалисты сразу нескольких органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Следственным комитетом расследуется уголовное дело по факту падения БПЛА в Минске. <...> В настоящее время во взаимодействии с заинтересованными государственными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего. О ходе расследования общественность будет дополнительно информирована, — говорится в сообщении.

Судя по приложенному к публикации видео, на обломках сбитого беспилотника видны надписи на украинском языке. На табличке, прикрепленной к одному из фрагментов БПЛА написано по-украински: «Не трогать. Подвижная часть».

Беспилотник был подавлен средствами РЭБ ночью 29 июля, после чего упал во дворе дома №72 по улице Матусевича. Он был начинен тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков, однако детонации не последовало. Обломки дрона повредили несколько припаркованных машин.