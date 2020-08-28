Помощник Лукашенко объяснил жёсткий разгон протестующих сразу после выборов

https://static.news.ru/photo/4d2f9592-ead9-11ea-bacf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Помощник действующего лидера Белоруссии Александра Лукашенко — Николай Латышёнок — заявил, что жёсткие меры в отношении протестующих, выходивших на улицу сразу после выборов главы государства, связаны со строительством гражданами баррикад.

Потому что люди построили баррикады. Второе — то, что перекрывались улицы, и мешали обычным жителям двигаться по городу, — цитирует его агентство РИА Новости.

Он добавил, что власти не будут вести переговоры с оппозицией. Чиновник отметил, что контакты возможны только с отдельными группами активистов. Латышёнок подчеркнул, что верит в честность выборов главы государства, которые прошли 9 августа 2020 года.

Очередная акция протеста началась днём 30 августа 2020 года. Участники несанкционированного оппозиционного «Марша мира и независимости» начали выдвигаться в центр Минска. Жители спальных районов формируют колонны возле станций метро, а после пешком идут в центр города. В руках они держат бело-красно-белые флаги и плакаты. Среди них присутствуют люди разных возрастов, в том числе дети. За два часа протестной акции белорусской оппозиции, которая проходит в центре Минска, силовики задержали 125 человек.

Участники массовой акции протеста в белорусской столице повредили милицейскую машину. Находившиеся в автомобиле стражи порядка не пострадали. Протестующие разбили лобовое стекло автомобиля, нанесли ущерб боковым её частям. Для этого они использовали подручные предметы. За нападение на милицейский автомобиль задержаны три человека. Они доставлены в Ленинское РУВД белорусской столицы.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа. Поводом для них послужили итоги резидентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Митингующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы, и на самом деле выборы выиграла Светлана Тихановская. Оппозиция требует проведения новый выборов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналисты РИА Новости спросили у пресс-секретаря президента Белоруссии Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт, где в настоящий момент находится глава государства. В ответ она отправила фотографию, на которой политик стоит с автоматом.