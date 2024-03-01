Помощник Алиева назвал условие мира между Азербайджаном и Арменией Гаджиев: заключение мира между Баку и Ереваном должно происходить в регионе

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Хикмет Гаджиев

Мир между Баку и Ереваном должен заключаться в самом регионе, а не в Париже или Брюсселе, заявил помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева по внешней политике Хикмет Гаджиев. По его словам, которые приводит ТАСС, обеим странам нужно объединить усилия и продвигаться вперед по мирному вопросу.

Азербайджан уделяет особое внимание двустороннему компоненту работы над мирным договором. Мир лежит между Баку и Ереваном, а не в Париже, Брюсселе или где-либо еще, — сказал Гаджиев.

По словам советника, последняя встреча Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях Мюнхенской конференции по безопасности подтвердила, что Баку по-прежнему привержен переговорам о мире. При этом мирный договор не должен заключаться только ради самого факта, этот документ должен отражать подлинное стремление к миру, подчеркнул Гаджиев.

Ранее МИД Армении сообщил, что глава дипведомства Арарат Мирзоян в ходе встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Берлине в конце февраля договорился о продолжении диалога по открытым вопросам мирного соглашения.

28 февраля президент Азербайджана заявил, что у Баку нет планов нападения на Армению. По словам Алиева, такие предположения являются инсинуациями президента Франции Эммануэля Макрона.