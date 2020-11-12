Полномочия киргизского президента перейдут к спикеру парламента

Полномочия президента Киргизии после ухода премьер-министра Садыра Жапарова с поста и. о. главы государства перейдут к спикеру парламента.
Об этом заявил сам исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров в ходе пресс-конференции. По его словам, это необходимо для того, чтобы он мог участвовать в президентских выборах,
Для участия в выборах я должен приостановить свои полномочия, они автоматом перейдут к спикеру парламента, — сказал он.
4 ноября стало известно, что исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров планирует сложить с себя полномочия и начать избирательную кампанию на досрочных выборах главы государства до 14 ноября.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Жапаров подписал закон, предусматривающий снижение избирательного порога для политических партий в стране на выборах до 3%.