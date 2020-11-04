Киргизский и. о. президента хочет сложить полномочия до середины ноября

https://static.news.ru/photo/ff099658-1e98-11eb-8ecf-fa163e074e61_660.jpg Садыр Жапаров Фото: president.kg

Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров заявил, что планирует сложить с себя полномочия и начать избирательную кампанию на досрочных выборах главы государства до 14 ноября.

Согласно конституции, исполняющий обязанности президента не может принимать участия в выборах. Но я передам исполнение обязанностей президента до 14 ноября и буду участвовать в выборах, — сказал он.

По его словам, после голосования начнутся обсуждения конституционных реформ. Он предлагает отойти от партийной системы и перейти к президентской форме правления. Однако такой вопрос должен решаться через референдум после создания конституционного совещания. Также Жапаров хочет внедрить институт народного собрания (курултая), которому каждый год будут отчитываться глава государства и парламент.

Мы предлагаем внедрить ту систему, которую требует народ, — выбор депутатов по одномандатным округам (мажоритарная избирательная система. — NEWS.ru), потому что партийная система стала причиной народных волнений, в том числе событий после выборов в парламент 4 октября, — отметил он в интервью телеканалу Region.

5 октября столицу Киргизии Бишкек охватили акции протеста. Митингующие были недовольны итогами голосования на парламентских выборах. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Демонстранты захватили ряд правительственных зданий. 15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что принял решение уйти в отставку. Полномочия главы государства на себя принял премьер-министр Жапаров. Согласно конституции, сделать это должен был спикер парламента.

Ранее, как писал NEWS.ru, спикер парламента Киргизии Канатбек Исаев сообщил о своей отставке связи с предстоящими президентскими выборами.