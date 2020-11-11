И. о. президента Киргизии снизил избирательный порог для партий

https://static.news.ru/photo/6b7ca74e-242f-11eb-9032-fa163e074e61_660.jpg Фото: Официальный сайт Президента Кыргызской Республики

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, предусматривающий снижение избирательного порога для политических партий в стране на выборах до 3%.

Ранее он составлял 7%. Об этом сообщили в пресс-службе главы киргизского государства. По её данным, документ был принят парламентом страны 22 октября.

Данным законом предусматривается снижение избирательного порога с 7% до 3%, — говорится в сообщении.

Закон разработан для того, чтобы создать правовые условия для расширения представительства политических сил в парламенте, представляющих интересы граждан. Это может быть достигнуто именно путём снижения избирательного порога и избирательного залога для партий, передаёт ТАСС.

Принятый закон предусматривает отмену так называемой формы № 2, позволяющей избирателям голосовать не по месту прописки, а также уменьшение размера избирательного залога для партий с 5 млн сомов ($60,9 тыс.) до 1 млн сомов ($12,2 тыс.) и его возврат кандидатам в президенты и партиям, набравшим на выборах более 1% голосов избирателей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров заявил, что планирует сложить с себя полномочия и начать избирательную кампанию на досрочных выборах главы государства до 14 ноября.