Политтехнологу Шклярову вновь изменили меру пресечения в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/57f7f418-12cc-11eb-acd7-fa163e074e61_660.jpg Виталий Шкляров Фото: Катерина Преснецова/wikimedia.org

Политтехнологу Виталию Шклярову, задержанному в Белоруссии, вновь изменили меру пресечения. Если накануне, 19 октября, было объявлено, что он отправлен под домашний арест, то теперь он находится под подпиской о невыезде.

Ситуацию разъяснил адвокат Шклярова Антон Гашинский. По его словам, это связано с тем, что мать политтехнолога проходит лечение от онкологического заболевания.

Сейчас он находится вместе с мамой на съёмной квартире в Минске, охраны нет, — цитирует Гашинского РИА Новости.

Гражданин США Виталий Шкляров был задержан 29 июля в Гомеле — там проживает его мать. Шклярову было предъявлено обвинение по уголовному делу белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Виталию вменяется в вину организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо участие в них.

Ранее NEWS.ru писал о встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с задержанными представителями Координационного совета и объединённого штаба оппозиции. Среди них, помимо Шклярова, был Виктор Бабарико, пытавшийся выставить свою кандидатуру на президентские выборы, его сын Эдуард, член инициативной группы по сбору подписей его штаба Юрий Воскресенский, а также члены президиума Координационного совета оппозиции Максим Знак и Лилия Власова.

С 9 августа в Белоруссии проходят протестные акции после того, как были обнародованы официальные результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко в шестой раз подряд занял этот пост, набрав 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получила 10% голосов. Протестующие считают, что результаты были фальсифицированы, а действительным победителем выборов является именно Тихановская.