Политолог рассказал, зачем Лукашенко наращивает силы на границе с Украиной Политолог Дзермант: Киев боится нового наступления со стороны Белоруссии

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Лукашенко

Граница Белоруссии и Украины серьезно усилена, созданы новые погранотряды и оборонительные укрепления, отметил в беседе с NEWS.ru белорусский политолог Алексей Дзермант. По его словам, боеготовность белорусских пограничных подразделений часто проверяет лично президент Александр Лукашенко, поскольку Минску известно, что украинские войска сосредоточены в направлении Белоруссии.

Провокации на границе происходят постоянно. Украинская сторона применяет беспилотники. Президент и главнокомандующий ВС Белоруссии Лукашенко бывает на границе регулярно, сообщает гражданам о предпринимаемых мерах по укреплению безопасности. Например, о том, что силы быстрого реагирования белорусской армии находятся в постоянной готовности на случай возможного проникновения как украинских военных, так и бандформирований с территории этой республики, — рассказал политолог.

Дзермант считает, что украинская группировка рассредоточена вблизи белорусской границы не для нападения на Белоруссию, а для того, чтобы предотвратить наступление российской армии с севера, о чем часто говорят в Киеве.

Насколько это оправданно, судить сложно, но украинская сторона такие предположения высказывает. В результате напряжение на нашей границе не спадает, поэтому нам необходимо ее усиливать и дальше, — заключил Дзермант.

Председатель белорусского Государственного пограничного комитета Константин Молостов ранее сообщил, что Украина сосредоточила у границ Белоруссии группировку войск численностью в 120 тысяч солдат. По его словам, 17 тысяч из них привлечены непосредственно для усиления госграницы. Украинские силы, отметил он, находятся в состоянии боевой готовности.

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что Киев намерен разместить средства противовоздушной обороны и западную бронетехнику на границе с Белоруссией. По его словам, в настоящее время в войсках ведется подготовка новых мобильных огневых групп ПВО, которых направят к «северной операционной зоне».