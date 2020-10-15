Политолог дал прогноз по событиям в Киргизии после отставки президента

https://static.news.ru/photo/45fce452-0edb-11eb-967a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

События в Киргизии будут развиваться по следующему сценарию: скорее всего, пройдут одновременные выборы президента и парламента. Так считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что принял решение уйти в отставку. Это произошло на фоне акций протеста, которые охватили Бишкек после парламентских выборов.

У противников Жээнбекова будет определённая эйфория, ощущение победителей и влияния на улицу, они на этой волне могут побеждать. Если выборы будут одновременные, мы увидим полную смену политической картины Киргизии, — приводит слова политолога телеканал «360».

Солонников отметил, что внезапное решение президента об отставке, вероятно, продиктовано некими закулисными факторами.

Ещё вчера говорил, что в отставку не уйдет и добьется восстановления порядка, сегодня решение меняет. Видимо, идут закулисные переговоры, консультации с участниками внутриполитических процессов и делаются разные ходы, — пояснил Солонников.

По мнению Солонникова, население Киргизии воспримет отставку президента как победу восставших сил. Люди посчитают уход Жээнбекова проявлением слабости. Теперь у Жээнбекова одна задача — бороться за максимально комфортный для него выход из ситуации, то есть попытаться сохранить свободу во всех смыслах, отметил собеседник телеканала.

Акции протеста охватили Бишкек 5 октября. Митингующие недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Как сказал Жээнбеков, он принял решение об отставке, так как протесты не утихают, несмотря на назначение премьер-министром Садыра Жапарова. Глава государства в обращении к нации заявил, что «никакая власть не стоит целостности страны и согласия в обществе» и попросил Жапарова и других лидеров увести своих людей с улиц Бишкека, писал NEWS.ru.