Политолог об обращении Тихановской к лидерам ЕС: «эффект нагнетания»

https://static.news.ru/photo/70527498-e216-11ea-b38f-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: strana888/facebook.com

Политолог Владимир Можегов, комментируя обращение бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, заявил, что она использует «эффект нагнетания».

Ранее Тихановская в очередном онлайн-видеообращении призвала европейских лидеров не признавать прошедшие в стране выборы, по итогам которым, исходя из версии официального Минска, победил Александр Лукашенко.

Наблюдается прежде всего эффект нагнетания. В том числе и мировые СМИ бесконечным хором муссируют события в Белоруссии, доводя всё до космического масштаба. Такие манипуляции массовым сознанием есть: нагнать миллион просмотров ролика Тихановской — не проблема, но вряд ли результат выборов был бы другим. <...> Я уверен, что вся эта истерика скоро сойдёт на нет, потому что Тихановская — это не та фигура, с которой можно вести диалог и вообще её серьёзно воспринимать, — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, Тихановская не может связать и двух слов. Жители Белоруссии и европейцы не смогут вечно поддерживать такого политика. Скорее всего, эта история ни к чему не приведёт. Ситуация начёт разряжаться через неделю. А всё это время действующему президенту республики Александру Лукашенко придётся успокаивать народ и не поддаваться на провокации.

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Первые демонстрации подверглись жестокому разгону. Теперь митингующие требуют также остановить насилие со стороны силовиков и отпустить всех задержанных и политзаключённых. Кроме того, всю страну охватили забастовки на предприятиях.

Депутаты Европарламента не признали президентские выборы в Белоруссии. Внеочередной саммит Евросоюза по ситуации в республике намечен на 19 августа, писал NEWS.ru.