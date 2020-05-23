Полиция Киева опровергла информацию о взрыве возле офиса нардепа Медведчука

https://static.news.ru/photo/993a2538-9cf5-11ea-be35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohammad Javad Abjoushak/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным полиции Киева, возле офиса народного депутата Рады Виктора Медведчука состоялась акция протеста. Правоохранители опровергли сообщения о том, что в ходе акции произошёл взрыв.

Как рассказали РИА Новости в отделе коммуникаций киевской полиции, несколько человек были задержаны за нарушение общественного порядка. Пострадавших при беспорядках не было. Задержанные в данное время находятся в Печёрском отделении полиции, обстоятельства произошедшего выясняются.

Как передавал NEWS.ru, о взрыве возле офиса Медведчука сообщило агентство «Униан». Кроме того, украинский журналист опубликовал в соцсетях видео последствий взрыва.