https://static.news.ru/photo/91fc7ef2-d62a-11e9-9594-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Предприниматель Григор Оганян, которого подозревают в убийстве экс-сотрудника ГУ Генштаба России Никиты Белянкина, освобождён из-под стражи в Армении.

Он провёл в заключении максимальный срок, предусмотренный законодательством страны, — 40 дней, передаёт « Росбалт ».

Преступление будут расследовать в Армении, так как мужчина является гражданином этой страны.

Инцидент произошёл 1 июня. Никита Белянкин оказался случайным свидетелем уличной драки. Он не смог пройти мимо и заступился за мужчину, который в ходе потасовки получил ножевое ранение. Спецназовец пытался остановить нападавших, произведя несколько выстрелов из травматического оружия, однако был повален на землю и ранен ножом в область груди. В результате молодой человек скончался на месте. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Как писал News.ru, сразу после трагического происшествия СМИ назвали убийцей Белянкина 41-летнего Григора Оганяна, который якобы скрылся в Армении. Однако вскоре он дал комментарий СМИ и заявил, что сам пришёл в Следственный комитет, чтобы прояснить ситуацию. Мужчина признался, что был просто в шоке, когда увидел свою фотографию на экранах. О том, что его считают убийцей, он узнал от родителей, которые проживают в Армении. По его словам, он не имеет к этой истории никакого отношения.



