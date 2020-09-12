Почти 100 футболистов Белоруссии выступили против насилия силовиков

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93 футболиста из Белоруссии записали видеообращение против насилия со стороны силовиков в стране. Среди участников акции — спортсмены местных и зарубежных чемпионатов, а также игроки национальной сборной.

Видеоролик опубликован на видеохостинге YouTube. В нём приняли участие игроки БАТЭ, «Торпедо-БелАЗ», «Немана», «Шахтёра» и другие спортсмены.

Мы не можем больше молчать. Молчать, когда бьют наших людей, друзей, коллег, — сказали они.

Протесты в Белоруссии продолжаются со дня президентских выборов — 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях. Они считают, что итоги голосования, согласно которым победу в выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, были сфальсифицированы.

Ранее NEWS.ru писал, что оппозиционер Павел Латушко обратился в Следственный комитет республики с просьбой о возбуждении уголовных дел по сообщениям об избиении силовиками протестующих. В ведомстве отказали, сославшись на отсутствие конкретных сведений о подобных инцидентах.