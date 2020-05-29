Планировавшего выдвигаться в президенты блогера арестовали в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/0b89e370-a1ed-11ea-9d98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Правоохранительные органы задержали в Белоруссии блогера Сергея Тихановского, который намеревался выдвигаться кандидатом в президенты.

В Гродно во время пикета по сбору подписей задержан блогер Тихановский. Кадры задержания попали на видео трансляции встречи блогера с жителями города, — цитирует сообщение РИА Новости.

На видеозаписи ареста видно, как Тихановский идёт по площади среди своих единомышленников. Неизвестная женщина схватила его за рукав. Однако её оттеснили. После этого к Тихановскому подошли полицейские. Сторонники блогера начали отгораживать его. В результате их действий один из стражей порядка оказался на земле. Затем появился наряд ОМОНа, который увёл блогера с площади.

NEWS.ru передавал ранее, что избирательная кампания стартовала в Белоруссии 11 мая 2020 года.